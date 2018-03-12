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Труп мужчины обнаружили в одном из озер парка Долина роз
11:45, 12 Mar 2018
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Труп мужчины обнаружили вчера в озере парка Долина роз. Заметили его прохожие. Они и вызвали полицию.

"Кто-то заметил одежду на берегу, сразу подумали, что там тело. Добравшись на место, мы вызвали спасателей, они и достали труп из воды".

По предварительным данным, погибшему от 30 до 40 лет. Предположительно, это бездомный. 

"После первичного осмотра следов насильственной смерти на теле не обнаружено".

Ведётся следствие.





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