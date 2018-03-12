Из-за удара молнии в Руанде погибли не менее 16 человек

Не менее 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате удара молнии по церкви в Руанде, сообщает издание Mena FN со ссылкой на местные власти.

Как пишет издание, молния ударила в церковь в населенном пункте Нярюгуру. Не менее 16 человек погибли в результате инцидента, большинство из них скончались на месте. По данным местных властей, 140 человек были госпитализированы, пишет РИА Новости Отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.







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