Глобальное потепление может "разбудить" сибирскую язву в России

В результате активного таяния льдов на арктическом побережье России из-за глобального потепления могут вскрыться старые скотомогильники с сибирской язвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на движение Антистихия.

"Значительную опасность представляют потенциальные биолого-социальные последствия усиления сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, что продемонстрировала ситуация летом 2016 года. На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии в ЯНАО произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общий рост температуры способствует распространению вируса. Это крайне опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и домашние животные, а также люди.