Недовольная действиями претуры столичного сектора Центр в случае с рестораном Smokehouse, исполняющая обязанности примара Сильвия Раду начала заседание служб примэрии Кишинева с упреков в адрес преторов.
Помимо того, что Сильвия Раду отчитала претора сектора Центр за бездействие, она призвала остальных преторов покинуть кабинеты и взяться за решение проблем города, связанных с уличной торговлей и уборкой улиц.
"Для чего существуют преторы, если мне приходится идти и самой решать проблемы? Я знаю, вы сказали мне по телефону: что не соблюдают, что невозможно... Я была на месте. Там два заведения. Жители недовольны обоими, но это недовольство может быть устранено. Будут установлены две видеокамеры, чтобы не допустить курения в запрещенных местах и будет заменена вытяжка", - отметила градоначальница.
В то же время, Сильвия Раду обратилась к другим преторам с призывом выходить из кабинетов.
"Не сидите только в кабинетах. Идите в микрорайоны. И не ведите себя с экономическими агентами, как если бы они были врагами. Если вы покинете кабинеты, вы увидите, что существует множество проблем: уличная торговля расцвела. После того, как снег растаял, повсюду виден мусор. Для этого у нас претуры и их большие команды", - уточнила Раду.
Напомним, что недавно претура сектора Центр отказалась продлить график работы ресторана Smokehouse. Ресторан обвинил претуру Центра в коррупции, а учреждение выступило с заявлением о том, что ресторан очерняет его репутацию.
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журналист