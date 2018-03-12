Монахиня умерла во время судебных слушаний с Кэти Перри

Пожилая монахиня, одна из двух женщин, которые на протяжении нескольких лет участвовали в судебном разбирательстве с певицей Кэти Перри по поводу продажи монастыря Los Feliz в Лос-Анджелесе, умерла прямо на заседании суда, сообщает издание Los Angeles Daily News.

Сестра Кэтрин Роуз Холзман 9 марта выступала на слушании по делу о продаже монастыря. Во время заседания 89-летняя женщина упала и скончалась.

"Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра", — приводит телеканал FOX 11 слова Холзман.

По информации издания, монахини Холзман и Рита Калланан жили в монастыре на протяжении многих лет и считали его своей собственностью. В 2011 году содержать монастырь стало дня них слишком дорого, к тому же он перестал соответствовать их физическим потребностям.

Женщины хотели продать монастырь без одобрения местной епархии. Покупательницей выступала предпринимательница Дана Холлистер, которая, как отмечает FOX 11, хотела превратить его в бутик-отель, пишет РИА Новости

Кэти Перри предложила за участок 10 миллионов долларов наличными и 4,5 миллиона для поиска другого здания для монастыря. Холзман и Калланан были единственными, кто выступал против этой сделки. Холлистер, в свою очередь, заплатила 44 тысячи долларов и согласилась выписать долговое обязательство на выплату еще 9,9 миллиона в течение трех лет.

В 2017 году епархия подала на Холлистер в суд за то, что та хотела помешать певице приобрести монастырь. Суд обязал ее выплатить 15 миллионов долларов ущерба.







