В Дурлештах задержали молодых людей, подозреваемых в употреблении наркотиков

В ходе рейдов по столичным дворам и улицам мобильный экипаж Батальона быстрого реагирования задержал двоих граждан, подозреваемых в хранении и употреблении наркотиков.

По данным столичной полиции, на одной из улиц в Дурлештах двое граждан неадекватно отреагировали на просьбу правоохранителей представиться и попытались сбежать. Молодых людей задержали. Как выяснилось, они - жители столицы в возрасте 19 и 21 год. При досмотре у подозреваемых нашли пакет с веществом растительного происхождения.

Молодых людей доставили в Инспекторат полиции для допроса, а содержимое пакета отправили на экспертизу. По ее итогам будет принято решение, согласно законодательству.