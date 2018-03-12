Жителей нескольких улиц столицы предупреждают об отключении воды

На нескольких улицах столицы во вторник, 13 марта, не будет водопроводной воды.

Предприятие „Apă-Canal Chișinău” рекомендует потребителям, проживающим по нижеуказанным адресам, обеспечить себя минимальным запасом для питья и бытовых нужд на период отключений, передаёт IPN.

С 09.00 до 17.00 поставщиком запланированы работы по замене клапанов и счётчиков воды. В связи с этим будет приостановлена подача вода на следующих улицах: Пушкина, 60, Романэ, 8–12, 2, 4 (включая номера с дробью), Грэдинилор, 60, Мэзэраки, Стамати, Арборе, Колина Пушкин, Буна Вестире, Моара Рошие, 3.

По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.