Майя Санду требует публикации полного отчета Kroll-2

Председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майя Санду направила Нацбанку Молдовы письмо, в котором потребовала представить и/или опубликовать полный отчет Kroll-2



Напомним, краткое изложение отчета было опубликовано Нацбанком 21 декабря 2017 года. В письме Санду говорится, что в нем не дается исчерпывающих ответов о тех, кто участвовал в так называемой «краже века», которая привела к краже из трех банков примерно миллиарда долларов, превратившихся по итогу в публичный долг.

Майя Санду потребовала, основываясь на положениях ст.32 и ст.34 Конституции РМ, ст.10 Европейской конвенции по защите прав человека, а также Закона №982 о доступе к информации, представить и опубликовать полное расследование банковской кражи, проведенное компаниями Kroll и Steptoe & Johnson.

23 февраля Майя Санду заявила в ходе своей передачи PAS decisiv, что её партия подаст в суд на Нацбанк, если НБМ не опубликует полный отчет Kroll-2, пишет point.md