После того, как видео с запаниковавшей лошадью опубликовали в Twitter, пользователи сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Позже власти города сообщили об аннулировании лицензии ночного заведения.

По данным полиции, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными, пишет РИА Новости

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a