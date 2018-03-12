Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца, или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30-31 марта, сообщили астрономы.
"Перерывы в потоке излучения Солнца на графиках появляются два раза в год и связаны с перекрытием поля зрения космического аппарата GOES-15 Землей. Данные явления, таким образом, являются своеобразными затмениями, в которых затмевающим телом является не Луна, а наша планета", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Анализ орбиты космического аппарата показывает, что Земля будет "мешать" ему еще около трех недель. После этого непрерывность передаваемого сигнала восстановится, пишет РИА Новости
Основной поставщик данных о вспышках на Солнце — аппараты группировки GOES (NOAA, США). Вспышку регистрируют по росту потока мягкого рентгеновского излучения звезды в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего A до наиболее высокого X.
Последний соответствует потоку выше 10-4 ватт на квадратный метр. Всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землёй теряется около 1% информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей геостационарной орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные в режиме реального времени.
Комментарии
- Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов во время сессии
- Исследование: что чаще всего снится детям и взрослым
- Приоткрыта тайна постройки Стоунхенджа
- Ученые обвинили смартфоны в разрушении психики
- Назван тип лекарств, вызывающих мужское бесплодие
- Ученые получили новую информацию о Юпитере
- Ученые выяснили, когда рептилии научились отбрасывать хвост
- Ученые почти разгадали тайну исчезновения Амелии Эрхарт
- Жители мегаполисов чаще страдают от кожных заболеваний
- Ученый предложил выращивать съедобных насекомых
- Пресс-секретарь ДПМ прокоментировал решение покинуть пост министра юстиции Александру Тэнасе
- Квартирного вора по следам на снегу
- Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов во время сессии
- Бутылки с телами младенцев обнаружили в подвале частного дома в Токио
- Трехлетний ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком в России
- Бриджит Бринк: ценю правительство за прогресс, которого с 2016 года добились премьер Павел Филип и его команда
- В течение двух недель в Кишиневе демонтируют все киоски
- ВОЗ: человечеству грозит новая глобальная эпидемия
- "Апокалипсис сегодня": в Сети показали последствия "восстания машин"
- Сильвия Раду встала на защиту экономических агентов
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- Размер пенсии по старости увеличится
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист