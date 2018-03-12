Ученые рассказали, когда закончатся "антивспышки" на Солнце

Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца, или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30-31 марта, сообщили астрономы.

"Перерывы в потоке излучения Солнца на графиках появляются два раза в год и связаны с перекрытием поля зрения космического аппарата GOES-15 Землей. Данные явления, таким образом, являются своеобразными затмениями, в которых затмевающим телом является не Луна, а наша планета", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Анализ орбиты космического аппарата показывает, что Земля будет "мешать" ему еще около трех недель. После этого непрерывность передаваемого сигнала восстановится, пишет РИА Новости

Основной поставщик данных о вспышках на Солнце — аппараты группировки GOES (NOAA, США). Вспышку регистрируют по росту потока мягкого рентгеновского излучения звезды в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего A до наиболее высокого X.

Последний соответствует потоку выше 10-4 ватт на квадратный метр. Всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землёй теряется около 1% информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей геостационарной орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные в режиме реального времени.





