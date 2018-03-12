Ливиу Драгня обещает помощь в вопросе интеграции РМ в Евросоюз, а так же финансовую помощь

Ливиу Драгня, лидер правящей партии в Румынии, обещает, что социально незащищенные слои населения из Республики Молдова получат финансовую помощь уже летом этого года.

В то же время он также заявил о поддержке Республики Молдова в процессе интеграции в Европейский союз. Обещания были озвучены председателем Социал-демократической партии (СДП) Румынии 10 марта в речи, которую он произнес в рамках внеочередного конгресса партии, когда он говорил о будущих действиях в контексте отношений с соседними странами.

"Я хочу, чтобы мы уделили особое внимание отношениям с Республикой Молдова. Хочу, чтобы мы активизировали поддержку, предоставленную нами до настоящего времени, посредством решительного поддержания сближения с ЕС и Румынией. Нам нужно поговорить о сближении с Румынией. Конечно, мы хотим помочь им интегрироваться в ЕС, но тем самым не хотим ли мы помочь им сблизиться с нами, румынами, их братьям, с Румынией? Мы будем развивать экономические и социальные отношения. Они лежат на столе правительства и, насколько мне известно, находятся в стадии утверждения в различных областях", - заявил лидер СДП Ливиу Драгня по вопросу отношений с соседними странами.

"Хочу лишь сказать, что мы намерены обсудить в коалиции и передать правительству вопрос о возможности предоставления финансовой поддержки этим летом для категорий населения с низкими и очень низкими доходами из Республики Молдова. Я надеюсь, что правительство найдет решение для этого", - добавил румынский политик.