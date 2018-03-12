Столичный парк "Долина роз" благоустроят

В последующие три месяца в парке "Долина Роз" расположенного в столичном секторе Ботаника, будут проводиться работы по благоустройству.

Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания муниципальных служб мэрии столицы. По словам и.о. мэра города Сильвии Раду отметила, что работы будут завершены до начала июня.

"Будут отремонтированы пешеходные аллеи, обустроены дорожки для велосипедистов, а также проведены работы по освещению. Работники муниципального предприятия «EXDRUPO» уже могут начинать работы по замене асфальтового покрытия. В то же время, сотрудники столичного предприятия "Зеленые насаждения" могут заняться оформлением цветочных композиций", - сказала Сильвия Раду.

На работы по благоустройству будет потрачено 13,7 млн. леев, а тендер на поставки осветительные установок будет организован на этой неделе, передает Молдпрес.