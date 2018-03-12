Грипп и ОРВИ не отступают: за неделю в столице зарегистрировано более 4500 случаев

За последнюю неделю в столице были зарегистрированы более 130 новых случаев заболевания гриппом. Об этом заявила заместитель главы Главного управления социальной помощи Ирина Банова на еженедельном заседании муниципальных служб мэрии столицы.

Согласно представленным данным, за последнюю неделю в столице зарегистрировано более 4 440 новых случаев острых респираторных инфекций.

«Большинство случаев – 2 871, было выявлено у детей в возрасте до 17 лет. Наиболее уязвимыми являются дошкольники – 1542 случаев, 619 из которых посещают детские сады», - отметила Банова.

«На прошлой неделе 86 пациентов были госпитализированы, 36 из которых – дети», - добавила Банова.

С начала текущего года, в столице были зарегистрированы 405 случаев заболевания гриппом, передает Молдпрес.