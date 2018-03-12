Украинского музыканта задержали за перевозку нелегалов в Греции

В Греции задержали солиста ивано-франковской группы Familia Perkalaba Сергея Шваюка по обвинению в перевозке нелегалов.

"Наш вокалист и трубач Серега сидит сейчас в греческой тюрьме, ожидают приговора. Боремся вместе, с нами борется международный юрист Игорь Руденко, за что мы ему застыли в поклоне. Почитайте и подумайте за пацанов хорошо, общая энергия помогает. Кому не трудно, то и помолитесь, потому сроки ломятся бешеные, но мы верим и надеемся. Пацаны не заслуживают этого", - написал в сети продюсер группы Олег Мох Гнатов.

Вместе с Сергеем Шваюком арестован еще один украинец, кузнец по специальности. Оба украинцы были работниками на иностранном судне, передает korrespondent.net.

Как стало известно, Сергей поехал на работу - ему предложили место рабочего персонала, на судне. Судно шло из Турции в Грецию. На одной из остановок на него зашли люди. Как оказалось потом - было 60 нелегалов, их должны были доставить к берегам Италии. Мужчина ничего об этом не знал. В нейтральных водах судно задержала греческая полиция.

Судно и всю команду арестовали за перевозку нелегальных мигрантов. Франковцы находятся в заключении более семи месяцев. Дата суда пока еще не назначена.