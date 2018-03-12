22 квартиры Волочковой: балерина требует деньги от бывшего мужа

Представитель балерины Анастасии Волочковой прокомментировал информацию о 22 квратирах в Астрахани, которую недавно раскрыл бывший водитель звезды Александр Скиртач.

Оказалось, эти квартиры – бизнес-проект бывшего мужа артистки Игоря Вдовина: Волочкова одолжила ему 3 миллиона долларов, и теперь он пытается погасить долг квартирами.

"Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги", - уточнил представитель балерины.

Он также рассказал, что Волочкова владеет квартирой в Москве, домом в Подмосковье. Кроме этого, у балерины есть жилье в Петербурге. "В прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество", - приводит слова представителя балерины StarHit.

Волочкова ранее рассказывала, что бывший супруг должен ей приличную сумму денег, пишет vesti.ru.

Новый бойфренд балерины Михаил зарабатывает вдвое меньше ее, но Анастасию это не волнует – мужчина окружил ее заботой, и она наслаждается этим.