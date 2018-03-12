Ученые обвинили смартфоны в разрушении психики

Ученые установили, что смартфон может провоцировать проблемы с психикой. Об этом пишет Business Insider.

В частности установлено, что гормоны стресса подталкивают к действию постоянные звонки и оповещения. В результате возникает защитная реакция "бей или беги".

Эксперты заявили, что 89 процентов американских студентов жалуются на "фантомные" виброзвонки, причем даже тогда, когда смартфон отключен. При этом 86 процентов американцев жалуются, что постоянно проверяют почту и соцсети.

По словам одного из исследователей, эндокринолога Роберта Люстига, телефонные уведомления "тренируют" мозг находиться в почти постоянном состоянии стресса и страха. В итоге префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за когнитивные функции высшего порядка (саморефлексия, воля, абстрактное мышление и другое) перестает функционировать полноценно. Это, в свою очередь, вызывает накопление стресса при попытке сделать много вещей одновременно, и приводит к болезненным состояниям, передает korrespondent.net.