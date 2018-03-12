Кассовые сборы Черной пантеры превысили миллиард

Картина Черная пантера спустя месяц после выхода в прокат принесла своим создателям миллиард долларов кассовых сборов. Супергеройский боевик заработал большую часть суммы на родине в США. Об этом пишет Box Office Mojo.

По информации сайта, Черная пантера собрала в США 562 миллиона долларов. В то же время в мировом прокате - 516 миллионов.

Недавно также состоялась премьера фильма в Китае. К настоящему времени он успел там заработать 66,5 миллионов долларов.

Известно, что Черная пантера получила довольно полярные отзывы зрителей. При этом критики высказывались преимущественно положительно о картине. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic средняя оценка фильма является более высокой, нежели у оскароносной Формы воды, отмечает korrespondent.net.