Цены на жилье в Лондоне падают самыми быстрыми темпами с 2009 г., причем в самых дорогих районах столицы Великобритании наблюдается максимальное снижение, сообщает Bloomberg.
Средние цены в январе опустились до 593,396 тыс. фунтов стерлингов ($820 тыс.). Снижение на 2,6% в годовом выражении стало максимальным с августа 2006 г., следует из доклада Acadata.
Наибольшее снижение цен на жилье зафиксировано в самых дорогих районах города. В том числе в Вандсворте цены упали на 14,9%, в Саутуарке - на 12,2%.
Цены в Лондоне снизились на 0,8% только в январе, что эквивалентно почти 5 тыс. фунтов. Данные свидетельствуют о том, что слабость цен, которая наблюдалась в течение большей части прошлого года, сохранилась и в 2018 г. Рынок пострадал от замедления роста и ускорения инфляции после голосования за выход Великобритании из Евросоюза.
Голосование за Brexit стало "поворотным моментом" для рынка жилья в Лондоне, отмечал в прошлом году экономист Pantheon Macroeconomics Ltd. Сэмюэль Томбс. Влияние Brexit на экономику и неопределенность относительно того, сколько работников покинет финансовый район, будут оказывать давление на рынок до завершения переговоров о выходе из ЕС.
Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", Банк Англии на заседании в феврале повысил прогноз экономического роста и предположил, что ему, возможно, придется повышать процентные ставки быстрее, чем указывалось ранее.
По данным Acadata, даже без учета Лондона и юго-востока рост цен на жилье в Великобритании на 2,5% в годовом выражении в январе был гораздо медленнее роста почти на 7%, наблюдавшегося в 2016 г.
Снижение цен на жилье может оказать давление на потребительские расходы в Великобритании.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист