Цены на жилье в Лондоне резко снизились

Цены на жилье в Лондоне падают самыми быстрыми темпами с 2009 г., причем в самых дорогих районах столицы Великобритании наблюдается максимальное снижение, сообщает Bloomberg.

Средние цены в январе опустились до 593,396 тыс. фунтов стерлингов ($820 тыс.). Снижение на 2,6% в годовом выражении стало максимальным с августа 2006 г., следует из доклада Acadata.



Наибольшее снижение цен на жилье зафиксировано в самых дорогих районах города. В том числе в Вандсворте цены упали на 14,9%, в Саутуарке - на 12,2%.



Цены в Лондоне снизились на 0,8% только в январе, что эквивалентно почти 5 тыс. фунтов. Данные свидетельствуют о том, что слабость цен, которая наблюдалась в течение большей части прошлого года, сохранилась и в 2018 г. Рынок пострадал от замедления роста и ускорения инфляции после голосования за выход Великобритании из Евросоюза.

Голосование за Brexit стало "поворотным моментом" для рынка жилья в Лондоне, отмечал в прошлом году экономист Pantheon Macroeconomics Ltd. Сэмюэль Томбс. Влияние Brexit на экономику и неопределенность относительно того, сколько работников покинет финансовый район, будут оказывать давление на рынок до завершения переговоров о выходе из ЕС.



Между тем, как сообщали "Вести.Экономика", Банк Англии на заседании в феврале повысил прогноз экономического роста и предположил, что ему, возможно, придется повышать процентные ставки быстрее, чем указывалось ранее.



По данным Acadata, даже без учета Лондона и юго-востока рост цен на жилье в Великобритании на 2,5% в годовом выражении в январе был гораздо медленнее роста почти на 7%, наблюдавшегося в 2016 г.



Снижение цен на жилье может оказать давление на потребительские расходы в Великобритании.

