В течение двух недель в Кишиневе демонтируют все киоски

Экономические агенты, владеющие киосками в Кишиневе, обязаны в течение двух недель их демонтировать. В противном случае представители претур снесут торговые точки и сдадут их на металлолом. Соответствующее распоряжение издала временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду после многочисленных жалоб преторов. Они заявили, что не могут эвакуировать киоски, потому что их негде хранить, пишет Agora.md.�«Мы не эвакуировали ни одного киоска, потому что нам негде их хранить. Мы нашли площадь в 550 метров и несколько помещений для того, чтобы хранить киоски. У нас примерно 30 киосков, которые нужно демонтировать.

Мы не хотим тратить муниципальные деньги, пусть киоски будут демонтированы за счет владельцев. Мы их предупредили, сейчас будем действовать в соответствии с правовыми нормами. В течение двух недель все решим», - заявила претор сектора Чеканы Галина Бостан.�Примерно так же развивается ситуация и в других столичных секторах.�«У нас есть шесть заброшенных киосков. Мы предупредили владельцев, что у них есть 15 дней на демонтаж. Если они это не сделают, то мы применим силу», - отметил претор сектора Рышкановка.� «Мы демонтировали один киоск и два павильона. Экономические агенты не приходят за ними. Мы храним их в течение 30 дней, но потом не знаем, что с ними делать. Нам нужно демонтировать более 100 киосков», - пояснил вице-претор сектора Ботаника.�Временно исполняющая обязанности генпримара посоветовала преторам не боятся жалоб владельцев киосков, а эвакуированные ларьки сдавать на металлолом.�«У вас есть средства в бюджете, за счет которых и будут покрыты жалобы. Остальные киоски сдавайте на металлолом и пополняйте муниципальный бюджет»,- подытожила Сильвия Раду.�По словам муниципальных властей, в течение двух недель в Кишиневе не останется ни одного киоска.

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