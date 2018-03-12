Экономические агенты, владеющие киосками в Кишиневе, обязаны в течение двух недель их демонтировать. В противном случае представители претур снесут торговые точки и сдадут их на металлолом. Соответствующее распоряжение издала временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду после многочисленных жалоб преторов. Они заявили, что не могут эвакуировать киоски, потому что их негде хранить, пишет Agora.md.�«Мы не эвакуировали ни одного киоска, потому что нам негде их хранить. Мы нашли площадь в 550 метров и несколько помещений для того, чтобы хранить киоски. У нас примерно 30 киосков, которые нужно демонтировать.
Мы не хотим тратить муниципальные деньги, пусть киоски будут демонтированы за счет владельцев. Мы их предупредили, сейчас будем действовать в соответствии с правовыми нормами. В течение двух недель все решим», - заявила претор сектора Чеканы Галина Бостан.�Примерно так же развивается ситуация и в других столичных секторах.�«У нас есть шесть заброшенных киосков. Мы предупредили владельцев, что у них есть 15 дней на демонтаж. Если они это не сделают, то мы применим силу», - отметил претор сектора Рышкановка.� «Мы демонтировали один киоск и два павильона. Экономические агенты не приходят за ними. Мы храним их в течение 30 дней, но потом не знаем, что с ними делать. Нам нужно демонтировать более 100 киосков», - пояснил вице-претор сектора Ботаника.�Временно исполняющая обязанности генпримара посоветовала преторам не боятся жалоб владельцев киосков, а эвакуированные ларьки сдавать на металлолом.�«У вас есть средства в бюджете, за счет которых и будут покрыты жалобы. Остальные киоски сдавайте на металлолом и пополняйте муниципальный бюджет»,- подытожила Сильвия Раду.�По словам муниципальных властей, в течение двух недель в Кишиневе не останется ни одного киоска.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны приятные приключения. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не спешите довериться малознакомым людям. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист