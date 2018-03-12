В Британии из-за отравления экс-шпиона созывают Совет нацбезопасности

Заседание Совета национальной безопасности состоится в Великобритании в понедельник, 12 марта. Его созывают из-за отравления бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Радіо Свобода.

Заседание возглавит премьер-министр страны Тереза Мэй. Участие в заседании Совета нацбезопасности примут чиновники, владеющие информацией о ходе расследования на его восьмой день.

4 марта российский экс-шпион, перешедший на сторону Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания.

Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления, передает korrespondent.net.