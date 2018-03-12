Доцент неврологии и психиатрии в Медицинской школе Бостонского университета Патрик Макнамара рассказал, какие сны чаще всего видят мужчины, женщины и дети, пояснив, как наши сновидения изменяются с возрастом. Ученый пишет также, что люди с ограниченными возможностями, как правило, могут ходить и слышать во сне, сообщает Aeon.
Согласно исследованию американца, женщинам одинаково часто снятся люди обоих полов, а вот мужчины гораздо чаще видят во сне других мужчин. Макнамара отмечает, что наиболее яркие сновидения мы испытавем во время фазы быстрого сна. Сюжеты таких видений, как правило, насыщенны и даже агрессивны. Они содержат много отсылок к детству.
Отчасти это связано с тем, что фаза быстрого сна характеризуется повышенной активностью мозга и быстрыми движениями глазных яблок. Под утро длительность "экшен-эпизодов" может достигать 45 минут, что сопоставимо с с продолжительностью серии телешоу.
Макнамара пишет, что наиболее эмоционально насыщенные сны мы видим в детстве. Малышам часто снятся родственники и сверстники, а в кошмарах они видят монстров и страшных животных. В подростковом возрасте сны начинают напоминать своебразные романтические комедии: человеку снятся друзья и возлюбленные. Интересно, что социальные связи между ними могут выстраиваться не так, как в жизни, пишет vesti.ru
В зрелом возрасте человек часто видит сны о творчестве и различных повседневных делах. Пожилым снятся потусторонние силы и ушедшие из жизни близкие.
Интересно, что сны парализованных, глухонемых или людей с ограниченными возможностями практически ничем не отличаются от сновидений здоровых людей. Пациенты сообщали врачам, что во сне они могут слышать, говорить, ходить, бегать, плавать и даже летать.
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журналист