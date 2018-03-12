Ледяной дождь, снегопад и морозы: погода проверит москвичей на прочность

Оттепель, мощный снегопад, а потом арктическое вторжение — погода в Москве на этой неделе будет очень неустойчивой.

12 марта, благодаря теплому атмосферному фронту, температура может подняться выше нуля. Будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью немного подморозит. А 13 марта ожидаются ледяные дожди, из-за чего на дорогах будет сильная гололедица. Такая же погода сохранится и 14 марта.

"Ночью еще остаются отрицательные температуры, от минус 5 градусов до минус 8 градусов и даже до минус 13 градусов по области. Днем от нуля до плюс 2 градусов. Но так как при прохождении этого фронта идет усиление ветра до 12-17 метров в секунду, то все равно будет ощущение холода", — рассказал Анатолий Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета.

А во второй половине недели Москву ожидает вторжение арктического холода. По ночам будет подмораживать до минус 20 градусов. А еще 15 марта обещают мощный снегопад. В городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков, пишет vesti.ru.

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