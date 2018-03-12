Заповедник "Plaiul Fagului" отмечает 26-летие со дня основания

Сегодня Государственный природный заповедник "Plaiul Fagului" празднует 26-летие со дня основания.

В настоящее время, это охраняемая территория является наиболее важной научно-исследовательской природной лабораторией в области биологии в регионе с уникальной цветочной композицией. Площадь заповедника составляет 5 600 га, он расположен в Унгенском районе, вблизи села Рэдений Векь. Заповедник был создан в качестве экосистемы для сохранения и развития биоразнообразия, защиты окружающей среды, а также для научных исследований.

Помимо экологического и научного значения заповедник «Plaiul Fagului» рассматривается и в контексте формирования важных национальных и международных туристических маршрутов. В 2017 году заповедник посетили более 2 тыс. туристов, передает Молдрес.

На данной территории будет открыт Центр информирования и экологического воспитания «Рэдений Векь», который также будет способствовать развитию туризма.

«Открытие данного центра станет возможным при поддержке наших польских партнеров и властей района Унгень. В Центре будет обустроен зал для информационной деятельности и выставка видов растений, насекомых, животных, проживающих в заповеднике, в том числе занесенных в Красную книгу», - отметил директор Борис Курош.

«Plaiul Fagului» был создан по решению правительства 12 марта 1992 года, после реорганизации охотничьего-лесного хозяйства «Pădurea Rădeni». С 2013 года в Государственном природном заповеднике проводится международный фестиваль «Sărbătoarea Fagului», который стал визитной карточкой населенного пункта.