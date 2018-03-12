Гигантская сосулька сковала дом в Брянске с 1 по 5 этаж. ФОТО

В Брянске огромная сосулька сковала пятиэтажный дом, каскадом свисая с крыши до первого этажа. Фотографию ледяного "чудовища" активно обсуждают в соцсетях.

Фотографию гигантской сосульки, повисшей на обычном панельном доме, сделали на улице Молодой Гвардии. Фото впервые появилось в сообществе "Типичный Брянск" во ВК. В комментариях к посту пользователи шутят, что сосулька может стать альтернативной лестницей для жителей верхних этажей, ведь по ней можно взобраться на самую крышу.

В комментариях в сложившейся курьезной ситуации некоторые пользователи винят коммунальщиков, другие - самих жильцов дома, передает newsru.com.

"А вот чего ждут эти люди! Опять управляющая компания не справилась! Неужели на всех этажах одни немощные собрались и не в состоянии очистить свой же балкон?" - негодует пользователь Иван Плазмодиев.

"Зачем они вырастили сосульки до таких размеров? Может в Книгу рекордов Гиннесса захотели? Не за одну же ночь это произошло? По моему, это пример "похренизма" и лени!" - продолжает тему другая жительница Брянска Олеся Батухова.

"Да там только тронь, обвалятся все балконы вместе со льдом. А еще и виноватым сделают и оплачивать всем ущерб заставят! Там нужно со спецтехникой и по уму убирать", - парируют другие горожане.