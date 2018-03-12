СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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