ЕС запускает в Украине большую информкампанию

Большая коммуникационная кампания ЕС под названием Идем вместе, которая 12 марта стартует в Украине, будет посвящена сотрудничеству Украины и ЕС. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает УНИАН.

Отмечается, что такое заявление вице-президент Еврокомиссии, сделала на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Киеве.

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился с тем, что Антикоррупционный суд должен быть совершенно независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это очень важно для бизнес-среды, для инвестиционного климата, и это очень важно для продолжения приватизации, а также реформ в энергетической сфере, для земельной реформы", - сказала Могерини.

По её словам, все это позволит открыть огромный потенциал Украины, передает korrespondent.net.

"Относительно всей этой работы и внедрения Соглашения об ассоциации очень рада объявить о том, что сегодня мы начнем большую коммуникационную кампанию, которая называется Идем вместе и будет посвящена сотрудничеству между Украиной и ЕС", - сказала Могерини.

Как сообщили в Представительстве ЕС в Украине, цель всеукраинской коммуникационной кампании Moving Forward Together/Идем вместе - повысить осведомленность украинцев о преимуществах и возможностях сотрудничества Украины и Евросоюза. Кампания включает приоритетные темы для ЕС в Украине: глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, восстановление востока и децентрализацию. Также кампания освещает основные программы и инициативы ЕС, среди которых Горизонт 2020, EU4Business, Креативная Европа, чтобы проинформировать о поддержке инноваций, малого и среднего бизнеса и развитии культуры в Украине.

Moving Forward Together/Идем вместе стартует 12 марта на национальном телевидении, после чего подробная информация о проектах и программах Евросоюза будет распространена в СМИ, а также через наружную рекламу.

"Лозунг кампании Moving Forward Together/Идем вместе отражает положительное партнерство между Украиной и ЕС и их общую цель", - пояснил руководитель и креативный директор проекта ЕС Коммуникация Европы в Украине Майкл Чемберлен