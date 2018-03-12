В Саратове полицейские поймали особо жестоких браконьеров

В Саратове полицейские поймали браконьеров, за которыми следили больше месяца. Мало того, что у охотников не было лицензии на отстрел, они поступали с животными, словно изверги: убивали, а затем снимали с лосей шкуры. После задержания мужчины выбрали тактику молчания.

Громкие выстрелы на опушке привлекли внимание полицейских. На заснеженной поляне обнаружили множество погибших животных, с некоторых сняты шкуры. Уже в отделе один из горе-охотников уверяет оперативников: он ни при чём. Якобы задержали случайно.

Полицейские говорят - на след браконьеров вышли давно. По версии следствия, трое мужчин незаконно охотились на лосей не один месяц, пишет ren.tv

Пока злодеи свою вину отрицают. Однако, если браконьерство все же подтвердится, забыть придется не только об охоте. За незаконный отстрел животных мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.