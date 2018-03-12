ЮНИСЕФ: все стороны конфликта в Сирии используют детей

По данным Детского фонда ООН, в 2017 году в военных действиях в Сирии участвовали не менее 900 детей, четверть из них была моложе 15 лет. В том же году 244 ребенка в Сирии были задержаны, говорится в опубликованном в понедельник, 12 марта, докладе ЮНИСЕФ.

Подобные нарушения прав детей совершала каждая сторона сирийского конфликта, заявил региональный директор ЮНИСЕФ по странам Ближнего Востока и Северной Африки Герт Каппелер.

Ситуация находящихся в регионе конфликта детей в прошлом году еще более ухудшилась. То, что увидели сотрудники гуманитарных организаций в Восточной Гуте, было "хуже, чем в свое время в восточном Алеппо", указал представитель организации.

В общей сложности, по оценке ЮНИСЕФ, за почти семь лет войны в Сирии тяжелые физические и психические травмы получили более 1,5 миллиона человек, передает dw.com. В частности, около 86 тысяч людей в результате военных действий потеряли конечности. Отсутствие надлежащей медицинской и психологической помощи часто приводит к тому, что пострадавшие в сирийском конфликте медленно восстанавливают здоровье, нередко их состояние впоследствии ухудшается, говорится далее в докладе.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей.