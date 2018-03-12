Молдавские предприниматели могут принять участие в конкурсе в области энергоэффективности

Предприниматели Молдовы, работающие в области энергоэффективности или развития технологий для этого сектора, приглашаются к участию в конкурсе стартапов Центральной и Восточной Европы PowerUp!

Претенденты должны до 15 апреля заполнить анкету на www.powerup.innoenergy.com, после чего состоятся национальные и региональные конкурсы, победители которых будут участвовать в финале, который состоится в Праге, передает Инфотаг.

Авторов лучших проектов ждут премии до 35 тыс. евро. Они также смогут перенять опыт у известных европейских предпринимателей. Кроме того, компаниям будет предложено принять участие в программах InnoEnergy Highway Accelerator, с возможностью получения инвестиций до 150 тыс. евро.



PowerUp! ежегодно организуется компанией EIT InnoEnergy. Молдова участвует в конкурсе впервые. Национальный контактный пункт "PowerUp!" в РМ - Центр социально-экономического развития и поддержки инновационного предпринимательства.