Очевидцы засняли на видео, как полицейский избил ребенка в Дагестане

Интернет-пользователи сообщают, что в Дагестане полицейский избил мальчика, который не увидел автомобиль с правоохранителями и не уступил им дорогу. Очевидцы засняли инцидент на видео.

На кадрах видно, как трое несовершеннолетних стоят около торговой палатки. К ним приближается автомобиль, который, судя по всему, ребята заметили не сразу. Машина остановилась, из нее вышел мужчина в форме полицейского и начал бить мальчика, затащив его в салон автомобиля. После чего агрессор отпустил ребенка.

"На южной автостанции был избит сотрудником полиции мальчишка, из-за того, что не уступил дорогу, не увидел машину, на записи все видно, полицейский работает в горотделе", — сообщают в соцсетях.

В комментариях интернет-пользователи осудили мужчину в форме.