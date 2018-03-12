Трехлетний ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком в России

Трехлетний ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком в Бурятии. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел в поселке Наушки в минувшую субботу. По имеющейся информации, дом, в котором проживала семья ребенка, не обслуживался коммунальщиками и был отключен от системы горячего водоснабжения.

Мать ребенка кипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться. Она отнесла емкость в ванную и отлучилась в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в помещение забежал ребенок, встал на борт ванны и прыгнул в емкость с кипятком.

Как пишет ren.tv, мать не стала вызывать медиков, а обработала ожоги гусиным жиром и дала жаропонижающее средство. К врачам женщина обратилась лишь на следующее утро, когда ребенку стало хуже. Врачи оказались бессильны помочь, малыш скончался.

Проводится доследственная проверка обстоятельств произошедшего.