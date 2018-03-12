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Ученые назвали лучшее успокоительное для студентов во время сессии
// фото: Depositphotos / vvvita
14:47, 12 Mar 2018
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Игры и ухаживания за собаками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс и волнение во время сессии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Stress and Health.

"Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако никто не пытался проверить, действительно однократное общение с "лечебным  животным" хоть как-то помогает студентам. Наши эксперименты показывают, что они действительно положительно влияют на самочувствие учащихся, что проявляется в уменьшении уровня стресса и негативных эмоций", — заявила Эмма Уорд-Гриффин из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Относительно недавно увлечение домашними животными переросло в странах Запада в так называемую "пет-терапию" – целенаправленное использование кошек, собак и прочих питомцев для борьбы с болезнями, стрессом и прочими проблемами с психикой. В последние годы кабинеты четвероногих "терапевтов" начали появляться не только в больницах, но и в школах и университетах. Как считают многие студенты и сами преподаватели, кошки и собаки помогают учащимся справляться со стрессом во время экзаменов и длительных сессий, и избавляться от негативных эмоций.

Уорд-Гриффин и ее коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как менялось самочувствие примерно трех сотен студентов одного из канадских университетов до и после экзаменов. Часть из них, как отмечают ученые, играли с животными перед началом сессии или уже после очередного экзамена по просьбе экспериментаторов, а другие — не интересовались подобной "помощью терапевта".

Наблюдая за самочувствием студентов на протяжении двух недель, авторы статьи периодически проводили серии соцопросов среди своих подопечных, оценивая то, как общение с животными влияло на их самочувствие и здоровье в краткосрочном и долгосрочном плане, передает РИА Новости.

"Результаты этих наблюдений были крайне удивительными. Даже через 10 часов после общения с собаками, студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем остальные участники опытов, которые не играли с животными", — добавляет Стэнли Коурен, коллега Уорд-Гриффин.

С другой стороны, "прямые" положительные эмоции, которые студенты получали во время общения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять во время особенно тяжелых сессий и других сложных периодов в жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс и негативные эмоции.




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