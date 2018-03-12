Квартирного вора нашли по следам на снегу

Полицейские в городе Анжеро-Судженск задержали квартирного вора, проследив за ним по следам на снегу, которые привели от ограбленного дома прямо к его жилищу, сообщает в понедельник главк МВД по Кемеровской области РФ.

По данным ведомства, потерпевшим стал 40-летний местный житель, который заявил, что неизвестный проник в его дом и похитил электроинструменты и бытовую технику.

"Прибыв на место преступления, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в жилище потерпевшего, разбив окно. Под ним стражи порядка обнаружили следы, оставленные вором. Полицейские прошли по ним до дома на соседней улице и в результате задержали подозреваемого", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний местный житель. При обыске в его жилище полицейские обнаружили и изъяли все похищенное имущество, которое было спрятано в подполье.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество вернули законному владельцу, передает РИА Новости.