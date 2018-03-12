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Пресс-секретарь ДПМ прокоментировал решение покинуть пост министра юстиции Александру Тэнасе
14:50, 12 Mar 2018
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Решение покинуть пост министра юстиции Александру Тэнасе принял, не обсудив его с партией, которая выдвинула его на эту должность.

Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь утверждает, что узнал о телефонном разговоре между Александру Тэнасе и Вячеславом Платоном, реакции министра, а также об объявлении об отставке из прессы. Гэмурарь отметил, что министр юстиции находится в командировке за рубежом и что, насколько он знает, Тэнасе принял свое решение, не проконсультировавшись с партией.

"Я не могу комментировать, я не знаю. Наверное, это его личная позиция. Господин является уважающим себя человеком. Лучше, чем он сам, никто не ответит вам на этот вопрос", - заявил представитель ДПМ для ZdG.

Пресс-секретарь ДПМ уточнил, что это вопрос будет обсуждаться на еженедельном заседании партии, а реакция ДПМ будет представлена в рамках брифинга.

Отметим, что утром 11 марта Александру Тэнасе заявил, что подаст в отставку с поста министра юстиции в ближайшие дни.

За день до этого Тэнасе прокомментировал появление телефонного разговора между ним и бизнесменом Вячеславом Платоном. Основной темой диалога является банковская кража в Молдове. Бывший председатель КС признался, что знаком с В. Платоном и подчеркнул, что не может быть уверен в подлинности этой записи.

Напомним, что во время разговора Александру Тэнасе назвал Вячеслава Платона "Славой", а тот обращается к нему "Саша". В начале разговора Вячеслав Платон выражает свое недовольство молдавским банковским законодательством, потому что оно слишком строгое, и благодарит Александру Тэнасе за некоторые решения, которые не касаются его лично, но благоприятны для его работы. Содержание беседы показывает, что обсуждение состоялось летом 2016 года, когда Александру Тэнасе был судьей и председателем Конституционного суда.




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