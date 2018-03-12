Меняются правила определения инвалидности: реформа предусматривает справедливую, единую, прозрачную и беспристрастную процедуру

Правительство проголосовало сегодня за реформирование системы определения инвалидности, которая предусматривает ряд существенных улучшений.

Так, по словам премьер-министра Павла Филипа, новые поправки предусматривают создание специализированных структур в каждом районе и муниципии, создание «единых окон», а также службу по контролю, которая будет проверять не только правильность определения степени инвалидности, но и возможные жалобы граждан.

Еще одно изменение предусматривает возможность подачи документов по интернету. Кроме того, лицо больше не будет обязано присутствовать при процедуре определения степени инвалидности, что избавит его от финансовых расходов, а также станет дополнительным элементом для предотвращения коррупции.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь сказала, что в общей сложности будет создано 15 групп для определения степени инвалидности - 13 для взрослых и 2 для детей. Также будут существовать и три группы по проверки жалоб граждан. Министр отметила, что дела будут распределяться случайным образом, в электронном виде, группам по определению степени инвалидности и по контролю.

«В Молдове этот процесс иногда был некорректен, особенно когда мы говорим о прозрачности и коррупции в системе. Процесс определения инвалидности будет основываться не только на медицинских показателях, как это было до сих пор. Мы переходим к современной системе, которая больше основывается на психосоциальной системе. Таким образом, каждый человек может найти свое поле деятельности, и он не обязательно должен считаться инвалидом только потому, что врач решил это», - отметил премьер-министр Павел Филип.По словам авторов проекта, в результате реформирования Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности и его структур, включая способов их организации и функционирования, будет усовершенствован процесс определения степени инвалидности, который станет объективным, беспристрастным, справедливым, прозрачным, легко проверяемым, отвечающим потребностям населения. Реализация проекта решения не предполагает дополнительных финансовых расходов из государственного бюджета.