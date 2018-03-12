Кувейт перестанет давать вид на жительство диабетикам и плохо видящим людям

Иностранцы, приезжающие в Кувейт на работу, в том случае, если у них есть рак, диабет и несколько других неинфекционных болезней, больше не смогут претендовать на получение вида на жительство, передает Al Arabiya.

В общей сложности Минздрав страны определил 22 заболевания, не дающих отныне право на постоянное проживание в Кувейте. В их число входит почечная недостаточность, проблемы со зрением, высокое кровяное давление, диарея. Отмечается также, что уже имеющие вид на жительство иностранцы при выявлении этих заболеваний не будут депортированы из страны, пишет ren.tv

Сообщается, что новые меры направлены на снижение расходов на здравоохранение и обеспечение прибытия в страну работоспособных эмигрантов, пишет Stepfeed.