Итальянские правоохранители арестовали в понедельник 15 сотрудников туринского кладбища, вскрывавших могилы усопших ради золота и украшений, сообщают местные карабинеры.
Могильщики устроили пункт сбора ценностей с трупов в раздевалке своей конторы. В погоне за наживой они не брезговали даже зубами, а однажды принесли в пункт скупки золота череп целиком.
Расследование в отношении работников городского кладбища началось в октябре 2016 года. Выяснилось, что могильщики подделывали документы об эксгумации старых могил – тогда при проведении кремации родственникам усопших приходилось платить 750 евро за дополнительные работы.
Кроме того, после вскрытия могил преступники присваивали себе драгоценности и золотые зубы покойников. Золото затем продавали скупщику по 15 евро за грамм. Мать покупателя, как утверждает следствие, иногда лично забирала награбленное прямо на кладбище, передает РИА Новости.
Пятнадцать участников банды помещены под домашний арест. Помимо осквернения могил в рабочее время они занимались приготовлением барбекю на кладбище, отмечают карабинеры.
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журналист