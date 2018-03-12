Японская почта начала испытания беспилотников для доставки писем

Сегодня японская почта начала тестировать на центральных улицах Токио беспилотные автомобили, которые в ближайшем будущем станут развозить посылки, письма и другую корреспонденцию.

Как сообщили в пресс-службе почты Японии, специально модернизированный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать самостоятельное движение по маршруту протяженностью в два километра, пишет ren.tv

"Трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза. В беспилотной машине будет находиться водитель, который может взять на себя управление", - сообщили представители ведомства.

Уточняется, что в ходе испытаний настоящая корреспонденция перевозиться не будет.