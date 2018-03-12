И это весна: видео реакции снежного барса на март стало хитом в Сети

В Сети набирает популярность видео со снежным барсом, который, как утверждается в подписи к ролику, удивлен погодными условиями.

На этих кадрах, появившихся на странице Московского зоопарка в Instagram, можно увидеть, как животное издает странные лающие звуки, высунувшись из убежища.

"Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год", — говорится в подписи к видео.