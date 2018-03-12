Остатки поселения викингов в Канаде могут изменить историю открытия Америки

Остатки поселения скандинавских викингов обнаружили в канадской провинции Нью-Брансуик археологи из Университета Алабамы в Бирмингеме. Поселение возвели около тысячи лет назад, примерно за 500 лет до появление в Новом Свете Христофора Колумба. Это позволяет пересмотреть многие страницы истории. О находке рассказывает Daily Mail.

Обнаруженное в Канаде поселение получило название Хоп. Его местоположение археологи определили, основываясь на описаниях путешествий древних викингов, которые, по мнению исследователей, в начале нашей эры селились в Ньюфаундленде, Новой Шотландии, Нью-Йорке и на острове Принца Эдуарда.

С такой позицией согласны далеко не все специалисты. Многие археологи полагают, что слишком мало данных есть для того, чтобы считать, что найденное поселение принадлежало викингам, главным центром которых традиционно считается Гренландия.

По мнению исследователей, новая теория могла бы раскрыть гораздо больше секретов о викингах и дать ответ, были ли они первыми европейцами в Северной Америке, пишет ren.tv