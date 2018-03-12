Под Херсоном украинские военные подрались с гражданскими: есть жертвы

В результате конфликта военнослужащих с гражданскими около поселка Новая Збурьевка Херсонской области Украины погиб 19-летний парень. Об этом говорится в сообщении 28 отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.

"30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате 19-летний Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови", – говорится в сообщении.

По данному факту началось следствие. Командование бригады в очередной раз напомнило бойцам о "необходимости строгого соблюдения правил поведения в общественных местах и сохранении чести и достоинства защитника Украины", передает korrespondent.net.

О драке в районе поселка Новая Збурьевка между военными и гражданскими стало известно накануне. Пострадавшие были с обеих сторон. Утверждалось, что все военнослужащие были трезвые. Как сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.

"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

В свою очередь в областной полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 марта. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

"Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовному правонарушению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка", - говорится в сообщении.