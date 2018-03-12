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СМИ: Камерон Диаз намерена уйти из кино
// фото: peopletalk.ru
15:49, 12 Mar 2018
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Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Об этом заявила в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, пишет Metro.

По информации издания, Диаз поведала подруге о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.

"Недавно мы встретились за ланчем с Камерон. Мы вспоминали съемки в фильме Милашка. Мне бы хотелось, чтобы у этой чудесной мелодрамы появилось продолжение, но Камерон не хочет ничего слышать о сиквеле. Она сказала, что уходит из кино", - отметила Сельма Блэр.

Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка, передает korrespondent.net.




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