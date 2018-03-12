Назначена дата местных выборов в Кишиневе

Выборы мэра Кишинева состоятся 20 мая. Дату проведения голосования установила сегодня Центральная избирательная комиссия.

Дорин Киртоакэ, возглавлявший мэрию с 2007 по 2017 год, объявил о том, что подает в отставку с поста градоначальника в середине февраля.

В прошлом году он был отстранен от должности после того, как стал фигурантом уголовного дела об обустройстве платных парковок в центре столицы.