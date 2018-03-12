Правительство утвердило документ, регламентирующий выдачу талонов на питание

В Молдове в скором времени станут выдавать талоны на питание. Правительство утвердило регламент, в котором содержатся положения о том, как будут действовать все участники этой схемы - работодатели, выдающие талоны на питание, экономические агенты и операторы, которые выпускают эти талоны.

Таким образом, система будет запущена на частных предприятиях, но она также может применяться в государственных структурах.

В случае госучреждений предоставление талонов на питание будет осуществляться по усмотрению работодателя из расходов по персоналу в текущем бюджетном году.

В частном секторе талоны на питание будут предоставлены работодателем сотрудникам за каждый рабочий день. За эти талоны можно будет купить только продукты питания в кафе, магазинов и других экономических агентов, подписавших договоры с компанией, выпускающей талоны.

Если сумма приобретенных продуктов превышает стоимость талона, то разница выплачивается пользователем. Также при возврате продуктов, приобретенных на основе талонов на питание, получать наличные деньги. Возврат продуктов дает право покупателю получать другие продукты на ту же сумму.

Напомним, что закон о талонах на питание был принят по инициативе спикера парламента Андриана Канду. По его словам, талоны на питание являются хорошей практикой для стимулирования сотрудников. Это также положительно отразится на работодателях, поскольку эти расходы на облагаются налогом.