Россиянин девять лет насиловал сирот

Житель Кировской области в течение девяти лет совершал сексуальные действия насильственного характера в отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает Следственный комитет России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, 41-летний мужчина жил рядом с интернатом и заманивал детей к себе домой сигаретами и алкоголем. С 2008 по 2017 годы он изнасиловал пятерых мальчиков.

Уголовное дело направлено в суд, однако следователи не уточнили, по какой статье уголовного кодекса мужчина проходит обвиняемым, пишет lenta.ru

Ранее фигурантом нескольких дел об изнасиловании несовершеннолетних стал воспитатель школы-интерната в Челябинской области. 51-летнего местного жителя арестовали за сексуальное насилие над воспитанниками детского дома. По словам потерпевших, детей регулярно «возили на рыбалку», где их насиловали взрослые мужчины.