Павел Филип сожалеет об отставке главы минюста Александра Тэнасе

Премьер-министр Павел Филип сожалеет об отставке главы минюста Александра Тэнасе. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

"Должен признать, что лично я очень сожалею об этом, поскольку считаю его профессионалом. За столь короткое время нашей совместной деятельности он многое сделал для проведения реформ в этой области. Я уважаю его решение. Думаю, таким образом он ответил на атаки и попытки его очернить. Хочу поблагодарить его за проделанную работу", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Александр Тэнасе объявил, что уходит в отставку в воскресенье. Он написал об этом на своей странице в facebook. Чиновник подчеркнул, что согласился возглавить минюст, чтобы продвигать реформы в этой области, а не вмешиваться в политическую деятельность и становиться мишенью избирательной кампании.

Александр Тэнасе уже был министром юстиции с 2009 по 2011 год. До мая прошлого года он был председателем Конституционного суда. Тэнасе окончил факультет права университета имени Александра Иоана Кузы в Яссах.