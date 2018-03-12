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Rolls-Royce с каркасом и креплением для шампанского выставили на продажу
// фото: motor.ru
16:25, 12 Mar 2018
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На продажу выставили построенный на трубчатом шасси дрэгстер, рама которого скрыта кузовными панелями седана Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Машину продают в Норвегии по цене 890 000 крон, что эквивалентно примерно 93 000 евро.

Внутри машины установлены четыре кресла, обшитые кожей. В задней части салона дрэгстера также находится крепление под бутылку шампанского и пару фужеров.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 производства General Motors с приводным нагнетателем. Рабочий объем агрегата составляет 462 кубических дюйма, что эквивалентно 7,57 литра. Отдача мотора не называется, пишет motor.ru.

В объявлении указано, что к настоящему моменту машина проехала 100 километров.




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