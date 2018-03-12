Ким Кардашьян осудили за выжигание логотипа Louis Vuitton на живой змее

Американская телезвезда Ким Кардашьян, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выложила в своем в Instagram фото живой змеи, на коже которой изображены логотипы дома Louis Vuitton.

Фото с подписью Little Louis («Крошка Луи») собрало более 2,4 миллионов лайков и более 34 тысяч комментариев. Большинство пользователей осудило Кардашьян за жестокое обращение с рептилией, предположив, что логотип был выжжен на коже.

Они предложили пригласить в комментарии представителей зоозащитников из организации PETA. Однако некоторые посетители выразили свой восторг: так, русскоязычная пользовательница _magomadovaaa.3_ написала: «Ооо какая красота».

Некоторые посетители аккаунта, впрочем, отметили, что снимок напоминает фотомонтаж или кадр, обработанный в Photoshop.

Другие пользователи указали, что рука, держащая змею, не может принадлежать Ким Кардашьян. Например, пользователь timilly06 написал, что «цвет кожи слишком светлый для нее». Также пользователи отметили, что Ким не могла разместить фото своих рук без маникюра.