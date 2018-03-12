Водитель авто пытался избить битой водителя троллейбуса. ВИДЕО

Мужчина чуть не покалечил водителя троллейбуса битой. Кадры снял очевидец происшествия. Органы правопорядка просят помощи у граждан в поиске агрессора.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл в конце февраля в столичном секторе Чеканы. Причиной конфликта стало затруднённое движение на дороге.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как на возмущения водителя троллейбуса неадекватный автовладелец вытащил из машины биту и набросился на оппонента, пытаясь его избить. В конфликт вмешался другой мужчина, который “разнял” дерущихся.

В связи с этим сотрудники полиции разыскивают агрессора с битой, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и просят сознательных граждан помочь им в поисках. Тех, кто узнал мужчину на кадрах, просят звонить по номеру 069 549 918, пишет aif.md

В соответствии с законодательством, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф от 11 тысяч до 21 тысячи леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком на 3 года.

В связи со случившимся полиция Кишинёва просит участников дорожного движения быть взаимовежливыми, а в случае возникновения конфликта звонить в службу 902.





