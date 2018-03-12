В Дурлештах задержали двух наркоманов

В Дурлештах на улице задержали двух наркоманов. На просьбу сотрудников полиции предъявить документы они попытались убежать.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл на одной из улиц в столичном пригороде Дурлешты. В рамках патрулирования окрестностей жилых домов, мобильный экипаж батальона оперативного реагирования задержал двух молодых людей по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ.

По данным ведомства, сотрудники полиции попросили подозрительных мужчин представиться и предъявить документы. Однако хулиганы на эту просьбу отреагировали бегством. Стражи порядка догнали и задержали молодых людей. Ими оказались жители столицы 19 и 21 года соответственно.

Во время личного обыска сотрудники полиции обнаружили при них пакет с неизвестным растительным веществом. Задержанных отправили в полицейский участок для проведения допросов. А пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотическое средство, направили на экспертизу.

В зависимости от её результатов будет принято решение о соответствующем наказании, пишет aif.md





